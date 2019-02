Frustrerede kunder

Flere varmekunder havde svært ved at se på Trefors hjemmeside, at der var nedbrud, det vil firmaet nu tage ved lære af.

- Vi har haft en del frustrerede varmekunder i røret i går, og der vil vi gerne beklage, at vi ikke har kommunikeret tydeligt nok på vores hjemmeside, at vi har været ramt af nedbrud. Vi kunne have lavet en bjælke på vores hjemmeside om, at højspændingsfejlen i Kolding, også kan have betydning for vores varmekunder i et større geografisk område, siger Charles Nielsen, der er direktør for infrastruktur i Trefor.