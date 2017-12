Kolding har fået 873 almene boliger på fire år

Som en bevidst politisk strategi har Kolding bygget almene boliger for at skabe vækst. Mange flere er på vej de kommende år, siger borgmesteren.

- De private udlejere melder alt udlejet, og det gør de almene boligselskaber også. Der er stor interesse for at bosætte sig i Kolding, siger hun.

I alt er der siden 2014 bygget eller sat gang i byggerier af i alt 873 almennyttige boliger, som boligselskaberne Lejerbo, AAB og Domea står bag. Med de gældende regler om, at kommunerne skal skyde 10 procent af byggesummen ind i almene byggerier, betyder det, at Kolding Kommune har brugt cirka 100 milllioner kroner på almene boliger siden 2014.

Kolding: Det er piblet frem med almennyttige boliger i Kolding i de sidste fire år i en bevidst politisk strategi for at sikre et bredt udbud af boliger og dermed flere tilflyttere.

Antallet af indbyggere i Kolding er i følge Danmarks Statisk vokset med 2726 fra 89.556 i 2013 til 92.282 i 2017. De 873 nye almene boliger er fordelt på 477 familieboliger, 386 ungdomsboliger og 10 ældreboliger. Senest har AAB skudt gang i et projekt med 120 familieboliger på Bertram Knudsens Vej til i alt 191 millioner kroner og et projekt med 14 små familieboliger i Bredgade, hvor det gamle legetøjsmuseum lå. Her er byggesummen 13,2 mio. kr.

Kickstarter

Borgmester Jørn Pedersen (V) siger, at de omfattende almennyttige byggerier er blevet brugt til at kickstarte en udvikling i Kolding.

- 873 nye almene boliger er rigtig mange, og vi skal langt tilbage for at finde en periode, hvor der er blevet bygget lige så mange.

- Men vi har brugt dem strategisk for at tiltrække tilflyttere med boliger, der er til at betale, og for at skabe udvikling i f.eks. Eltang og på Kløvkærgrunden. Og vi vil holde trykket fremover, siger han og henviser til, at byrådet i enighed har afsat de næste 30 millioner kroner til kommunale indskud i almene boliger i årene 2019 og 2020.

Kommer der også næsten 1000 nye almene boliger de næste fire år?

- Det kan sagtens være. Vi håber, at den private andel af nybyggede lejeboliger vil vokse, men vi vil fortsat bruge det almennyttige boligbyggeri til at skabe vækst. Det kunne for eksempel være i Hejls, hvor vi er i gang med at lave boligudvikling både med nye parcelhusgrunde og lejeboliger.

- I Marina City ønsker vi også en fordeling af privat og almennyttigt byggeri. Man man kan forestille sig, at vi går ud med et ønske om en fordelingsnøgle på to tredjedele private og en tredjedel almennyttige, siger Jørn Pedersen.