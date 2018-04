Kolding-gymnasium løbet over ende: Må afvise 50 ansøgere i år

Rektor på Munkensdam Gymnasium, Lene Hauge, foreslår, at man i stedet for kun at se på afstand til gymnasiet i forhold til optagelse på Munkensdam, eventuelt også kunne se på, hvilke ansøgere, der bor tættere på Kolding Gymnasium og så optage dem der. Det kunne blandt andet gælde for de unge, der bor i Bramdrupdam og Strandhuse, men som søger til Munkensdam. Dette ville dog kræve en ændring af lovgivningen. Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard

Munkensdam Gymnasiums popularitet vil ingen ende tage. I år er gymnasiet nødt til at afvise 50 ansøgere og sende dem til andre gymnasier.

Kolding: Munkensdam Gymnasium er fortsat det allermest populære gymnasium blandt de kommende gymnasieelever i Kolding og omegn. I år har omkring 330 unge søgt ind på gymnasiet og haft det som deres førsteprioritet, men der er en bagside ved medaljen. Hele 50 af de unge, der har Munkensdam som førsteprioritet, har nemlig i år fået at vide, at de må finde et andet gymnasium at starte på til august. Munkensdam Gymnasium har nemlig ikke plads til flere nye elever end de cirka 280 - svarende til 10 nye 1.g-klasser - som netop har fået besked på, at de er optaget. - Jeg er da ærgerlig over, at vi ikke kan sige ja til dem alle, siger rektor for Munkensdam Gymnasium, Lene Hauge.

Gymnasieelever Sidste år afviste Munkensdam Gymnasium ingen elever, da skolen blev bedt om at oprette en ekstra klasse, men ellers plejer mellem 20 og 50 ansøgere at blive sendt til andre gymnasier.På Kolding Gymnasium har man i år fået cirka 30 elever fra Munkensdam.



På Kolding Gymnasium opretter man næste skoleår seks STX-klasser, tre HF-klasser og to Pre-IB-klasser til de nye elever.



Det er formelt fordelingsudvalget for Trekantområdets gymnasier, der fordeler gymnasieansøgerne.

Telefoner kimede Hun fortæller, at telefonerne har kimet på gymnasiet, siden de 50 ansøgere fik afslag på deres ønske om at komme på Munkensdam Gymnasium. Det er både unge og deres forældre, der kontakter gymnasiet. - De er skuffede og kede af det og synes ikke, det er rimeligt, at bare fordi de bor i udkanten af Kolding Kommune, så kan de ikke komme ind her. Jeg siger, at jeg godt kan forstå deres frustrationer, men at det er loven, der styrer det, siger Lene Hauge. De centralt fastsatte regler om optagelse på de gymnasiale uddannelser siger, at de regionale fordelingsudvalg skal se på den geografiske afstand fra ansøgernes bopæl til det gymnasium, de søger ind på. Er der for mange ansøgere til et gymnasium, giver man afslag til dem, der bor længst væk.