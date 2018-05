Kolding gør klar til at sløjfe handel med norske rigmænd

Meget tyder på, at norske rigmænds bebudede husfabrik på Venusvej ikke bliver til noget. Tirsdag udløb den forlængede betalingsfrist for byggegrunden.

Kolding: Meget tyder på, at en kreds af norske rigmænds visionære planer om at bygge en fabrik på Venusvej i Kolding til produktion af bæredygtige modulhuse, ender som et luftkastel.

Planen var, at fabrikken skulle bygges i år og stå klar til produktion ved årsskiftet med op mod 200 medarbejdere.

Imidlertid har nordmændene ikke vist nogen form for aktivitet i Kolding endnu.

Tirsdag ved midnat udløb så den forlængede tidsfrist, som de har fået til at få betalt Kolding Kommune for den byggegrund, som de indgik købsaftale med Kolding Byråd om i november sidste år.

I første omgang lød beskeden fra Norge, at de aftalte 8,19 millioner kroner for byggegrunden ville falde den 31. januar. Den dato blev så udsat til 1. maj - og derefter igen til 8. maj stadig uden det ønskede resultat.

- Så nu forbereder vi en sag til byrådet, så handlen kan ophæves på byrådets møde den 29. maj, oplyser Kolding Kommunes ejendomskonsulent Brian Holmer, som ikke havde fået en ny forklaring på den udeblevne betaling fra nordmændene op til fristens udløb i tirsdags.

Når politikerne som ventet har ophævet handlen, skal grunden på Venusvej i nyt udbud, før den kan sælges igen - også hvis det skulle vise sig, at nordmændene alligevel skulle finde pengene at købe den for.