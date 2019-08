Kolding: Nu bliver der snart skruet voldsomt op for det direkte genbrug på Kolding Kommunes splinternye genbrugsplads ved Bronzevej i det nordlige Kolding.

I forbindelse med den officielle åbning af pladsen 10. oktober går startskuddet nemlig til et forsøg, som i langt højere grad giver Koldings borgere mulighed for at tage ting og materialer med sig hjem til eget forbrug.

Hidtil har det været muligt i beskedent omfang i Byttebørsen, som er et sted, hvor man kan sætte ting såsom kasseret porcelæn, gamle lamper og legetøj fra sig til fri afhentning.

Det er det princip, der nu bliver skruet op for overalt på genbrugspladsen ude ved de enkelte affaldsfraktioner.

- Vi har allerede eksperimenteret lidt med træ og fliser, så man kan stille brugbare fliser og et stykke træ, som man tror, andre kan bruge, fra sig, i stedet for at smide det op i containerne.

- Nu skal vi have fundet ud af, hvordan vi gør det med mange flere affaldsfraktioner, men vi kan ikke lukke op for hele baduljen, det siger sig selv, siger afdelingsleder i Renovation Anne Shjødt Andersen. Så affald, som er farligt eller indeholder data, vil ikke komme med i ordningen.

Helt konkret bliver det sådan, at man kommer til at kunne sætte de direkte genbrugsegnede materialer og ting fra sig ude ved de enkelte fraktioner.

Det kan være en cykel eller nogle aflagte plastikhavemøbler, som ellers var havnet i hver sin container - og altså også en trælægte og fliser, man har fået i overskud og meget, meget mere.