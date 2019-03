Kolding fortsætter sejrsstimen i 2. Division

Kolding IF tog lørdag mod Odense for at møde Tarup-Paarup IF i en kamp i 2. divisions pulje 1. Inden kampen indtog Koldingenserne puljens førsteplads, og hjemmeholdet fra Tarup-Paarup IF lå på en tiendeplads.

Kolding IF mødte ude Tarup-Paarup, hvor Koldingenserne vandt med 2-0. Kolding træner Anders Jensen valgte at starte kampen med ellers faste spillere, som Rune Nautrup, på bænken efter kampen mod FC Midtjylland. Jeppe Hansen scorede direkte på frispark, og Rune Nautrup afgjorde opgøret med en scoring efter 80. minutter på straffespark.

Kolding IF begyndte kampen bedst, og fik lagt et godt tryk på værterne. Dette resulterede i et frispark uden for det Odenseanske målfelt. Jeppe Hansen stillede sig til rette ved bolden, og sparkede den direkte i nettet til en 1-0 føring til Koldingenserne.

Anden halvleg begyndte med et højt pres fra Odenseanerne, og det var også lige ved at lykkedes for dem, at få en tidlig scoring, idet de efter 47 minutters spil sparkede bolden i sidenettet.

Udover det tidlige TPI pres, forløb anden halvleg uden de store chancer. Først i det 80. spilleminut kom den næste store Kolding chance, da Rune Nautrup fik tilkendt et straffespark. Rune Nautrup sparkede selv, og scorede sikkert til en 2-0 føring til Koldingenserne.

Næste kamp for Kolding IF er hjemme mod Odder den 23. marts klokken 13.

Tarup-Paarup IF - Kolding IF 0-2 (0-1)

Fodbold, 2. Division, Herrer

Målscorer for Kolding IF: Jeppe Hansen (16.), Rune Nautrup (80.)