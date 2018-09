Kolding: Forældre, der giver en hånd med, når børnehavens legeplads skal shines op.

Borgere, der yder en medmenneskelig indsats som besøgsven for et ensomt menneske.

Ildsjæle, der giver kommunen et nap med i kulturnatten.

Frivillige, der står for hyggeaktiviteter i et socialt værested - eller hopper op og tramper i pedalerne, når en plejehjemsbeboer skal have en cykeltur på en af kommunens rickshaws.

Alle den slags mennesker og mange flere, som yder store og små frivillige indsatser til glæde og gavn for Kolding Kommunes borgere, vil fremover være omfattet af en ny ansvars- og ulykkesforsikring, som Kolding Kommune nu tegner for at holde dem skadesløse, hvis uheldet skulle være ude.

Hidtil har de kun været dækket, hvis de selv har forsikret sig.

Det er en ændring af serviceloven, der åbner muligheden for, at kommunen kan forsikre alle dem, som yder de frivillige indsatser. Indtil nu har kommunen kun kunnet forsikre dem, som yder frivilligt - og altså ulønnet - arbejde i en form for ansættelseslignende forhold, hvor arbejdsgiveren kan lede og fordele arbejdet.