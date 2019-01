Kolding fordobler støtten: 600.000 kroner til jazz

Karsten Bech (siddende) er sekretariatsleder hos Jazz i Trekanten, der nu bliver støttet med 600.000 kroner årligt fra Kolding Kommune. Pengene skal bl.a. bruges til at drive sektretariatet JazzButikken, som holder til i Nicolai-komplekset, hvor man planlægger den årlige jazzfestival og en lang række arrangementer for både børn, unge og voksne med jazz i centrum. Arkivfoto: John A. Petersen

Med 600.000 kroner årligt støtter Kolding Kommune den satsning, der har de senere år har sikret byen et masse jazz for både unge og voksne. Ildsjæle har vist, at jazz har et potentiale, mener kulturudvalgsformand.

Kolding: Jazzmusikken blev tilgodeset, da gruppeformændene i Kolding Byråd fordelte penge fra en udviklingspulje på 20 millioner kroner. Her blev det besluttet, at sekretariatet Jazz Butikken skal støttes med 600.000 kroner i år og hvert af de følgende tre år. Sekretariatet, der blandt andet står bag jazzfestivalen Jazz i Trekanten, har adresse i kulturhuset Nicolai. Støtten er en fordobling af den pulje, Kolding Kommune hidtil har brugt på jazz'en. - Nogle gange opstår der noget i kulturlandskabet, som vi ikke lige havde set komme. Det er tilfældet med Jazz i Trekanten, der er opstået, fordi vi har nogle dygtige ildsjæle, der ved en masse om jazz, og som har fået rigtig meget til at ske på det område, siger kulturudvalgsformand Jesper Elkjær.

20 millioner Udviklingspuljen, hvorfra pengene til jazz er hentet, indeholder 20 millioner kroner i år og otte millioner for hvert af de kommende tre år.



Alle penge i puljen for de i alt fire år - undtagen 400.000 kroner blev fordelt i fredags af gruppeformændene i byrådet.



Deres beslutning skal formelt godkendes af økonomiudvalget og byrådet.



Jazz-turister Han fremhæver, at foreningen allerede har haft held med at skabe en af landets største jazzfestivaler, og så har sekretariatet i Kolding sat skub i en stribe projekter som eksempelvis jazz på lokale arbejdspladser, JazzHouse for unge på spisestedet Tobbers, uddannelse af frivillige kulturentreprenører, der lærer at håndtere arrangementer med både booking, markedsføring og den fysiske afvikling af de enkelte koncerter. - Vi har allerede fået rigtig meget ud af at støtte Jazz i Trekanten, og jeg forventer, at der bliver endnu mere af samme høje kvalitet. Det er klart, at nu skal vi sætte os ned og lave en skriftlig samarbejdsaftale, hvor vi opstiller nogle forventninger til foreningen, siger Jesper Elkjær, der blandt andet ser et potentiale i at hente flere jazz-turister til Kolding.

Afgørende opbakning Kulturudvalgsformand Jesper Elkjær fremhæver, at den kommunale støtte er vigtig, når foreningen søger eksterne kulturkroner fra fonde og sponsorer. - Det er afgørende med lokal opbakning, når man søger andre midler. Og de øvrige støttekroner overstiger jo, hvad vi støtter med her i Kolding, føjer han til. - Foreningen laver bl.a. festival for hele Trekantområdet, så hvordan sikrer man, at støtte fra Kolding ikke bliver brugt i eksempelvis Vejen og Billund? - Det kan man heller ikke sikre sig krone for krone, men man kan lave en aftale, der konkret beskriver, hvad vi forventer at få for pengene her i Kolding, og det er en aftale, der bliver evalueret hvert år, siger Jesper Elkjær. Udover pengene fra Kolding får Jazz i Trekanten bl.a. støtte kroner fra Trekantområdet Danmark (en halv millioner kroner) og fra andre sponsorer og fonde, som også bidrager med en halv million kroner.

Hjælp til jazz Karsten Bech, der er sekretariatetschef i Jazz Butikken, er naturligvis glad for driftsstøtten, der giver arbejdsro de kommende fire år. Pengene betyder, at man både kan holde sit ambitionsniveau og også sætte flere skibe i søen. - Blandt andet vil vi gerne være et rådgivningskontor for folk i Kolding, der vil lave arrangementer, som på den ene eller anden måde involverer jazz. Vi er også involveret i vinterjazz, som kører lige nu, og som kommer til at omfatte en heldagsfestival i Bjert Hallen, siger Karsten Bech. Han forventer også mere jazz for børn, og så bliver der et ekstra tryk på med koncerter i Kolding, når der igen er jazzfestival til efteråret.