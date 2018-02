Kolding-firmaet Vica har købt Pavillon Danmark

Vica forventer, at opkøbet af Pavillon Danmark kan bidrage til at øge omsætningen med over 50 procent.

Kolding: Kolding-firmaet Vica, der leverer isolerede orangerier, udestuer og pavilloner, har købt Pavillon Danmark fra den svenske virksomhed Skånska Byggvaror. Pavillon Danmark har specialiseret sig i uisolerede orangerier og drivhuse.

Vica skriver i en pressemeddelelse, at der er stor efterspørgsel på helhedsløsninger inden for glasbygninger generelt, og med opkøbet vil Vica-ejerne nu fortsætte væksten og overføre deres ekspertise inden for helhedsløsninger til uisolerede orangerier og drivhuse.

Carsten Piihl og Anders Christiansen samler med opkøbet Vica og Pavillon Danmark på samme adresse. Det betyder, at kunderne nu på ét og samme sted kan få mere at vælge imellem, skriver virksomheden.

- Vi oplever, at mange kunder er i tvivl om, hvad deres behov er - om det er isolerede eller uisolerede løsninger. Nu kan vi vise alle mulighederne inden for højkvalitets glasbygninger, samtidig med at vi kan tilbyde helhedsløsninger, så kunden kun skal tænke på at glæde sig til at få eksempelvis sit orangeri, drivhus eller udestue, udtaler Carsten Piihl, der ejer Vica sammen med Anders Christiansen.