Kolding: Det gamle vandkraftværk, Harteværket, byder hvert år velkommen til tusindvis af børn og voksne, der i løbet af sommerhalvåret bliver klogere på vand, energi og bevægelse. Og netop bevægelse kommer der endnu mere af i de smukke omgivelser i Alpedalen i år.

Sydbank har nemlig doneret over 200.000 kroner til en ny trampolinpark med otte trampoliner. Donationen blev offentliggjort på Sydbanks årlige aktionærmøde tirsdag 26. marts.

Og det glæder i den grad projektchefen for Harteværket, Cecilie Røner:

- Donationen kommer til at betyde rigtig meget. Jo mere leg og bevægelse vi kan tilbyde, jo mere interessante bliver vi for både skoleelever, turister og alle andre, der gerne både vil blive klogere og have en god oplevelse, siger hun.

Den nye trampolinpark, der får navnet Sydbank Trampolinpark, vil ikke alene være med til at tiltrække flere gæster til oplevelsescentret. Den vil forhåbentlig også få gæsterne til at blive endnu længere, og dermed give dem en endnu bedre oplevelse af Harteværket, mener Cecilie Røner.

- Vores naturskønne beliggenhed gør Harteværket til et åndehul for mange koldingensere. Nu får de endnu en god grund til at besøge os og tage familie og venner med, fortæller hun.

Harteværket blev opført i 1918-20 og var Danmarks første større vandkraftværk. I 2016 blev værket omdannet til et moderne oplevelsescenter med fokus på vand, energi og bevægelse. Samtidig er værket stadig i drift og producerer i dag 1 pct. af Koldings samlede strømforbrug.

- Det bidrager i høj grad til oplevelsen, at turbinerne kører, og at værket rent faktisk stadig producerer strøm. Det giver en meget autentisk ramme omkring vores forskellige udstillinger og aktiviteter og er med til at gøre det hele endnu mere spændende, siger Cecilie Røner.

Sydbank har doneret alt til den nye trampolinpark inklusive hegn og etablering af parken.

- Vi vil vi gerne støtte det gode tiltag og støtte ildsjæle, der bruger kræfter på at gøre deres lokalområde mere attraktivt. Derfor er jeg glad for, at vi kan overrække donationen til Harteværket, fortæller områdedirektør i Sydbank, Dennis Vibjerg.