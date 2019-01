Kolding får flere gratis p-pladser: Det mener kunderne

Nanna Larsen, 34 år, narkosesygeplejerske, Seest:- Helt ærlig, så tror jeg ikke, at det vil gøre den store forskel. Selvfølgelig er det dejligt med gratis p-pladser, men det er ikke betalingen for parkeringen, der gør, at jeg ikke så tit kommer herned. Jeg vil gerne betale, hvis der er noget at komme efter. Hvis jeg skulle komme i midtbyen noget oftere, så skulle der måske gøres lidt mere ud af, at der var liv hernede. Der skulle ske noget, så man bliver tiltrukket af byen. Det kunne være musik eller noget for børn. Foto: Lena Juul

Kritik af at parkering koster i midtbyen i modsætning til den gratis parkering ved Kolding Storcenter, har fået politikerne i kommunens teknik- og klimaudvalg til at sløjfe betalingen på størstedelen af kommunens p-pladser fra den 1. maj. Formand Jakob Ville (V) tog initiativet til at fremskaffe flere gratis p-pladser.

Kolding: Lørdag formiddag spurgte JydskeVestkysten kunder i bymidten: Hvad betyder det for dig, at der kommer flere gratis p-pladser i Kolding by?

Henrik Norup, 32 år, advokatfuldmægtig, Kolding: - Flere gratis parkeringspladser betyder ikke det store for mig, for jeg er ikke så tit i midtbyen. Når jeg er her, så plejer jeg at finde en tidsbegrænset parkeringsplads at holde på. Det er tit en af pladserne oppe ved åen. Jeg ved ikke rigtig, hvad der kunne få mig til at komme herned oftere. Jeg har ikke boet i byen så længe, så jeg skal lige finde ud af, hvor de forskellige ting er. Jeg er flyttet hertil fra København. Prisen for parkering i Kolding er så lav, så det er ikke den, der afholder mig for at tage ned i byen. Foto: Lena Juul

Anette Nielsen, 61 år, hjemmegående, Kolding: - Det er en god idé, bortset fra at det er træls, at parkeringspladserne i Borchs Gaard ikke bliver gratis. Betalingen betyder ikke så meget for mig, for jeg går altid rundt. Og betaling for parkering i midtbyen kunne aldrig få mig til at køre i storcentret. Det er så sjældent, jeg kommer derud. Det sker kun, hvis der er noget, jeg ikke kan få i byen. Hvis jeg skal ned i byen om aftenen, kan jeg godt finde på at tage bilen. Jeg går ned i byen næsten hver dag, for man skal have nogen motion, når man når min alder. Foto: Lena Juul

Jan Groth, 61 år, montør, Kolding:- Det er dejligt. Betaling for parkering jager folk ud af byen, så vil de hellere køre i storcentret. Det var bedre, hvis parkeringen var gratis. Og hvis man endelig skulle betale, så ville det være rart, hvis man kunne betale via en app fremfor i betalingsautomaterne. App?en giver en større fleksibilitet. Spørgsmålet om, hvordan man får flere til at handle i Kolding by, kender jeg ikke svaret på. Det er en lang sej kamp, som handler om at få flere butikker hernede. Vi kører ofte til Vejle eller andre steder hen, fordi vi hellere vil gå på gaden end at gå i storcentret. Foto: Lena Juul

Lars Thygesen, 45 år, selvstændig. Vester Nebel:- Det giver mindre bøvl og færre bekymringen. Det gør det hurtigere at parkere, og man behøver ikke tænke på, om man kommer hjem med en parkeringsbøde på flere hundred kroner. Gode parkeringspladser med faciliteter som toiletter er ikke gratis, men det ville være rart at kunne betale for dem på en nem måde. Det kunne være på nummerpladegenkendelse. Det er svært for midtbyen at måle sig med storcentret, fordi det er overdækket. Vejle, for eksempel, har flere overdækkede passager. I Kolding kunne vi måske også bruge lukkede passager med opholdsrum i. Foto: Lena Juul

Maria Mwabala, 24 år, lærerstuderende, Kolding: - Det er helt klart dejligt. Vi holder altid i Føtex? parkeringshus, men det ville være rart med gratis pladser flere steder rundt i byen. Det vil måske også gøre, at flere vil komme her og bruge byen mere. Man kunne måske få flere kunder i byen ved at gøre den endnu mere hyggelig for unge. Tobbers café har gjort det vildt godt. Man kunne også prøve at skabe en god atmosfære ved åen. Man kunne lave arrangementer for unge. Det behøver ikke nødvendigvis at være store ting, men en lille scene og en bar ved åen kunne være så hyggeligt, især på lune sommeraftner. Foto: Lena Juul