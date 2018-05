Kolding får en multietnisk gravplads

Kolding: Hvis forberedelserne ellers fortsætter som planlagt, bliver det til efteråret, at Kolding Kirkegårde kan åbne for en multietnisk gravplads som supplement til en traditionel kirkegård. Det bliver den første af sin slags i kommunen, og den er også et tilbud til ikke-troende.

Gravpladsen er ved at blive anlagt i øjeblikket, man har blandt andet været i gang med at nedgrave drænrør, så området ikke risikerer at svømme over af regnvand.

Den kommende gravplads ligger på et areal, der vender ud mod Lærkevej, hvorfra der er udsyn over mod Skovparken.

Området, der nu skal bruges som multietnisk gravplads for forskellige trosretninger, ligger i dag hen som græsplæne, og det har ikke tidligere været anvendt som kirkegård.

- Via provstiet kom der en forespørgsel fra Kolding Kommune om at anlægge en multietnisk gravplads, og det har vi så arbejdet på at realisere i ganske lang tid, og vi håber meget, at det er et tilbud, man vil tage imod, siger Henry Johnsen Ebsen, der er formand for Kolding Kirkegårde.