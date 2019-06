Kolding er rykket 14 pladser frem i undersøgelse af erhvervsvenlighed

Kolding Kommune lå i 2018 på en 38. plads på Dansk Byggeris rangliste over erhvervsvenlighed. Nu er Kolding rykket frem til en placering som nummer 24.

Kolding: Kolding Kommune rykker 14 pladser frem i den årlige undersøgelse fra erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri, hvor den på 23 parametre sammenligner landets 98 kommuner. Placeringen er som forventet, lyder det fra borgmester Jørn Pedersen (V). - Så længe vi har en dækningsafgift, og vi ikke udliciterer alle opgaver, så kan vi ikke ryge helt til tops i den her undersøgelse, siger borgmester Jørn Pedersen, der også forventer, at kommunen lander på samme niveau om et års tid, hvis Dansk Byggeri igen tjekker, hvor erhvervsvenlige kommunerne er på parametre, som Dansk Byggeri har udvalgt. Kolding ligger i den gode ende, når det gælder åbningstider i forhold til erhvervsaffald, fordi genbrugspladserne er åbne døgnet rundt, og i kategorien udbudspolitik scorer Kolding blandt andet højt i forhold til dialog og offentliggørelsen af udbud. Derimod undrer borgmesteren sig over, at kommunen kun får placering som nummer 23, når det gælder sagsbehandlingstider på byggesager. - Jeg troede, at vi lå bedre, og det er også noget, som Dansk Byggeri har rost os for i flere omgange. Vi ligger jo ikke i den gode ende. Men det er noget, vi skal kigge lidt nærmere på. Måske hænger det sammen med, at vi nogle gange aftaler med folk, at vi først kigger på en sag om fire måneder, fordi de først går i gang et halvt år senere. Jeg synes tit, at udviklerne roser os på netop det her punkt, siger Jørn Pedersen.

- Det vigtigste for os er, at vi ligger i den bedste halvdel. Det er der, vi kan forvente at ligge. Jørn Pedersen (V), borgmester

Fortsætter på timebasis Kolding Kommune lander i den tunge ende i forhold til gebyrstørrelsen på byggesager og gebyrer på affald. Her lander Kolding på en placering som henholdsvis nummer 93 og 82. Det er de dårligste placeringer i analysen. - I forhold til byggesager, der kører vi på timebasis, og sådan er det. Men vi er oppe imod kommunerne, hvor de arbejder på at gøre det gratis. Senest har Haderslev haft det oppe at vende. Men det er jo meget naturligt, at Dansk Byggeri synes, at det skal være gratis for deres medlemmer. Men vi fortsætter med at køre på timebasis, siger Jørn Pedersen. I forhold gebyrer på affald så er der ikke ændringer på vej, til gengæld fremhæver borgmesteren, at virksomhederne kan komme af med deres affald døgnet rundt. Samlet er der 23 kategorier og i ni af dem, lander kommunen i top ti.

Mellem 15-35 Hvor tror du, at Kolding Kommune ligger næste år? - Det vigtigste for os er, at vi ligger i den bedste halvdel. Det er der, vi kan forvente at ligge. Når vi ikke afskaffer dækningsafgiften og vi fortsat afregner byggesager på timebasis, så er det ikke realistisk, at vi kommer over en plads som nummer 15. Så jeg vil tro, at vi ligger på en plads mellem 15-35 næste år. Men det betyder ikke, at vi ikke skal gøre os umage. Det skal vi hele tiden, siger Jørn Pedersen. Er der planer om at ændre dækningsafgiften? - Det har der jo tidligere været. Men det vil ikke ske. Det harmonerer jo også dårligt med, at vi hæver personskatten. Men vi har jo også mange virksomheder, der etablerer sig i Kolding, selv om vi har dækningsafgift, siger Jørn Pedersen.