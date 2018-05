Kolding er landets 7. bedste kommune til at få flygtninge i arbejde

Kolding: At Kolding Kommune er landets 7. bedste til at få flygtninge i arbejde, har resulteret i en ekstra indtjening på næsten 1,9 mio. kr.

- Der er tale om en bonus, som kommunen får fra staten. Jo flere flygtninge, vi får i arbejde, jo større, siger Poul Erik Jensen (S), formand for byrådets arbejdsmarkedsudvalg, i en pressemeddelelse.

Han er sikker på, at Kolding Kommune kan gøre det endnu bedre.

- Vi har et tæt samarbejde med de private virksomheder - og samtidig har vi med succes gjort især de syriske flygtninge jobparate via et super godt kursusforløb i dansk kultur.

På landsplan er 49 procent af de mandlige flygtninge kommet i beskæftigelse, mens det for kvindernes vedkommende er 14 procent. For Kolding Kommune gælder, at 61 procent af mændene er kommet i beskæftigelse, mens det for kvindernes vedkommende er 39 procent.

- Vi vil i de kommende måneder sætte endnu mere fokus på kvinderne for at få dem gjort jobparate. Og det skal nok lykkes, ikke mindst i kraft af det opsving, vi oplever i øjeblikket i det private erhvervsliv, siger Poul Erik Jensen.