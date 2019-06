Kolding er årets socialøkonomiske kommune for anden gang

Alle tre virksomheder har gennem en længere årrække bevist, at det er muligt at forene forretning med et stærkt fokus på socialt ansvar og inklusion af mennesker på "kanten af arbejdsmarkedet".

Prisen uddeles af nogle af landets førende socialøkonomiske virksomheder - blandt andet Grennessminde, Specialisterne og Glad Fonden - som hvert år går sammen for at hylde de kommuner, som på forbilledlig vis understøtter det rummelige arbejdsmarked og socialøkonomiske virksomheders rolle, lyder det i pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Prisen går en kommune, der har udvist evne til at involvere og samarbejde med lokalsamfundet, etableret gode lokale rammevilkår for socialøkonomiske virksomheder og arbejdet sammen om socialøkonomi på tværs af kommunen. Kommunen skal også udvise mod til at eksperimentere og nytænkt socialøkonomi i en lokal kontekst.

Let at agere socialøkonomisk

Den Socialøkonomiske Kommunepris sætter fokus på kommunernes rolle i udviklingen af rammer og samarbejdsstrukturer, der fremmer socialøkonomi. Kolding var nomineret sammen med Silkeborg og Aalborg og begrundelsen for, at det igen blev Kolding, som løb med prisen lyder:

"Kolding er gået fra at have en strategi til at udvikle en socialøkonomisk politik, der gør det lettere at agere socialøkonomisk i kommunen. Kolding har skabt en politisk forankring i hele byrådet og indtænker socialøkonomi på tværs af politiske udvalg og forvaltninger".

Det var en stolt og glad formand for socialøkonomi- handicap- og hjælpemiddeludvalget, Benny Dall (EL), som tog imod prisen, der blev overrakt på Folkemødet på Bornholm fredag aften.

- En dobbelt Tour De France-vinder har engang sagt "at vinde Tour De France 1. gang var en helt vild følelse, men det står slet ikke mål med, hvordan det føles at trække den gule førertrøje over hovedet for 2. gang". Det er præcis den følelse jeg står med i dag - det er en kæmpe anerkendelse af Kolding kommunes arbejde med socialøkonomi, og jeg er selvfølgelig glad og stolt over, at det blev Kolding Kommune, som løb med prisen og æren, udtaler Benny Dall.