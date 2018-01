Kolding-entreprenør skal bygge 228 boliger i Vejle

Efter planen går entreprenør O. Adsbøll & Sønner i gang med at bygge 228 boliger for pensionsselskabet PFA i andet kvartal af 2018.

Kolding: Pensionsselskabet PFA opfører frem mod 2020 i alt 228 boliger for et trecifret millionbeløb midt i Vejle.

Boligerne opføres af Kolding-virksomheden O. Adsbøll & Sønner A/S, der har solgt grundene til pensionsselskabet, der over de næste tre år opfører i alt 18.245 kvadratmeter på grunden.

Boligerne ligger midt i Vejle tæt på parker, indkøb, kulturtilbud og offentlig transport, skriver pensionsselskabet i en pressemeddelelse.

Byggeriet, der er samlet investering på over 300 millioner kroner, afleveres i tre faser. Man forventer, at entreprenøren går i gang i andet kvartal af 2018, og første etape skal være færdig i november 2019, og sidste fase ventes færdig i marts 2020. Investeringen er en del af PFA's strategi om at investere i flere boligejendomme uden for hovedstadsområdet.

"Vejle og omegn har i mange år, først som centrum inden for tekstilindustrien og siden som en central hub for blandt andet IT og vidensvirksomheder i Vestdanmark, gjort sig gældende som et attraktivt sted at bo og drive forretning. Det understøttes af, at Instituttet for Fremtidsforskning har identificeret Vejle som et af de interessante vækstområder i Danmark, og der er en høj efterspørgsel efter nye boliger, som vi forventer fortsætter," udtaler Michael Bruhn, der er ejendomsdirektør i PFA.

Andre byer, der er på listen over interessante vækstområder, er Herning, Roskilde, Køge og Kolding. Men det er ikke ensbetydende med, at der investeringer på vej i de nævnte byer.

Entreprenør O. Adsbøll & Sønner A/S er etableret i 1972 og har hovedsæde i Kolding. Virksomheden etablerede sidste år afdeling i hovedstaden, og virksomheden har tidligere gennemført en lang række boligprojekter for private og almennyttige boligselskaber.