En stor undersøgelse af Kolding-elevers trivsel, syn på bevægelse og læsevaner skal give folkeskolerne bedre muligheder for at forbedre og ændre forhold omkring elevernes læring og trivsel.

- Undersøgelsen kommer til at give et indblik i hverdagen ude på skolerne og giver adkomst til nogle drøftelser med skolerne, siger chefkonsulent i kommunens børne- og uddannelsesforvaltning Nikolaj Schnurre.

Det er nogle af de ting, en omfangsrig undersøgelse blandt alle Koldings folkeskoleelever skal give lærerne, skolelederne og embedsmænd mere viden om. Undersøgelsen foregår i løbet af de kommende uger på skolerne, og målet er at give skolerne nogle værktøjer til at arbejde målrettet med og udvikle elevernes læring og trivsel.

Eleverne i 0.-3. klasse bliver bl.a. spurgt om følgende: Føler du dig alene i skolen, kan du koncentrere sig i timerne, er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen, lærer du noget spændende i skolen, er du bange for, at de andre børn griner ad dig i klassen. Derudover skal eleverne bl.a. oplyse, hvor tit de bevæger sig i frikvarteret, og hvor tit de læser derhjemme.Eleverne i 4.-10. klasse spørges bl.a. om følgende: Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for, er du bange for at blive til grin i skolen, er undervisningen kedelig, hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt. Desuden skal de vurdere, om deres lærere har et godt indtryk af, hvordan de har det socialt, hvor ofte de skriver og læser i fritiden, hvor tit de bevæger sig som en del af undervisningen, og om de går til noget i fritiden.

Nikolaj Schnurre forklarer, at planen er at bruge af hinandens erfaringer, og at skolerne kan lære af hinanden. Det kan være om, hvordan man får tilstrækkeligt med bevægelse lagt ind i undervisningen, eller hvordan man motiverer eleverne til at læse hver dag - også når de kommer op i de ældre klasser.

Undersøgelsen munder ud i resultater på klasseniveau, så en klasses lærere og ledelsen på hver skole kan se, om der er brug for at tage fat i nogle problemer i en klasse. Skiller nogle skoler sig ud - enten negativt eller positivt - vil det være op til for eksempel Nikolaj Schnurre og kommunens skolechef at gå ind i disse udfordringer.

Læsning under lup

Eleverne på Koldings skoler deltager fortsat i de nationale trivselsmålinger, og de spørgsmål, der handler om trivsel i den nye Kolding-undersøgelse, er anderledes end i den nationale måling, oplyser Nikolaj Schnurre.

At man har taget et specifikt emne som læsevaner med i undersøgelsen skyldes, at eleverne i både Kolding og mange andre kommuner i landet placerer sig dårligere i læsetests, når de siger farvel til de yngste klasser og kommer op i 4. klasse.

Selv om dette ikke er et helt nyt problem, kan Koldings skolefolk få nye vinkler på elevernes læsning, og også her får skolerne mulighed for at lære af hinanden, for eksempel i tilfælde af at nogle skoler ikke har de store generelle udfordringer med at få eleverne til at læse i fritiden, og at de samtidig ligger lunt i svinget i læseprøverne.

Nikolaj Schnurre peger på, at et tættere samarbejde med forældre også kan blive et resultat af den store elevundersøgelse om blandt andet læsning.