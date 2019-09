Kolding dumper længere ned af liste: Sådan vurderer virksomhederne kommunen

Erhvervslivet er bekymret for trafikpropper, viser Dansk Industries årlige undersøgelse af erhvervsklimaet, og bilkøerne er medvirkende til at sende Kolding længere ned ad listen over erhvervsvenlige kommuner. Borgmesteren er sikker på, at kommunen har fået klø af havnevirksomheder efter beslutningen om at udfase erhvervshavnen.

Kolding: For tredje år i træk daler Kolding Kommune ned ad i den årlige undersøgelse af erhvervsklimaet. I 2016 placerede Kolding sig på en 9. plads i Dansk Industris årlige undersøgelse, og de følgende år Kolding er dalet til en plads som 24 og 29, og nu en plads som nummer 39 på ranglisten over landets kommuner.

Kolding scorer bedst inden for kategorierne arbejdskraft og uddannelse. Derimod ligger Kolding i den tunge ende, når det gælder "kommunal sagsbehandling", "skatter, afgifter og gebyrer" og "information og dialog med kommunen". Her placerer Kolding sig som henholdsvis nummer 67, 38 og 43 ud af landets 98 kommuner

Den fjerdedårligste placering er inden for "infrastruktur og transport", og det er et emne, der fylder meget for erhvervslivet, fremgår det af en pressemeddelelse fra DI Trekantområdet. Det er klart det vigtigste område at prioritere for kommunen, lyder det fra Carsten Kind, der er formand for DI Trekantområdet.

- Vi kan se, at Kolding Kommune har anvendt mange penge på at forbedre infrastrukturen, men det har altså ikke endnu affødt større tilfredshed blandt virksomhederne, hvilket givetvis også hænger sammen med den generelt tiltagende trafik. Der er ganske enkelt en risiko for, at området drukner i trafik, udtaler Carsten Kind.