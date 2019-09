Kolding: Michael Nielsen har i fem år stået i spidsen for automationsvirksomheden Beckhoff Automation, der udnytter nye, intelligente teknologier til at udvikle smartere styrings- og automationsløsninger til især produktionsindustrien og byggeriet. Men skal bruge lidt at sin tid på at udvikle Trekantområdets erhvervsliv.

Direktøren træder nu ind DI Trekantområdets bestyrelse, hvor han blandt andet skal arbejde for at styrke og udvikle Trekantområdet i forhold til at sikre adgang til arbejdskraft og en god infrastruktur, lyder det i en pressemeddelelse.

- Det er et privilegie for mig at få indsigt i de problemstillinger, som virksomheder i vores region oplever, og arbejde for - sammen med bestyrelsen og de kommunale beslutningstagere - at løse dem bedst muligt. I Beckhoff Automation oplever vi samme udfordringer som de fleste, nemlig at sikre dygtig og tilstrækkelig arbejdskraft, så vi opretholder et højt kompetenceniveau, samt at løse de store infrastrukturelle problemer mellem Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle, udtaler Michael Nielsen, der siden 2015 har været administrerende direktør i Beckhoff Automation, der netop nu er ved at bygge nyt domicil på Birkemose Allé i Kolding.