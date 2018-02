Kolding bruger 435.000 kroner på affalds-udstilling

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi står i modsætning til den liniære økonomi, hvor man producerer, anvender og smider ud.I den cirkulære økonomi bindes enderne sammen, og restprodukter og affald genanvendes.



Man forsøger at bruge færre ressourcer i produktionen, forlænge produkters levetid og genbruge mest muligt i den cirkulære økonomi.



Ved at re-designe produkter, f.eks. byggematerialer, kan man sikre, at produkterne ikke "dør", men kan bruges i en ny sammenhæng.



Formålet er at spare på Jordens begrænsede ressourcer og skabe et bæredygtigt miljø.