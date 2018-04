Kolding betaler tusindvis af kroner for tomme psykiatriske pladser

Kolding: Endnu har ingen psykisk syge borgere sagt ja tak til de tre særlige psykiatriske pladser, som Kolding Kommune er blevet tildelt af Folketinget. En plads koster cirka 3.800 kroner dagligt, og de første blev oprettet den 1. marts. En undersøgelse, som Kolding Kommune har lavet, viser, at størstedelen af borgerne i målgruppen enten ikke vil lade sig indlægge eller ikke lever op til kriterierne for at få en plads.

- Der er to udfordringer i det her. Folk kan sige nej tak, hvis de ikke har lyst til at deltage. Sådan mener jeg i princippet også, at det skal være, for tvang er aldrig ret godt i et behandlingstilbud. Den anden udfordring er kriterierne, der er for stramme. Der er fem kriterier, og de skal alle være opfyldt, før man kan bruge tilbuddet. Nu arbejder vores socialchef sammen med socialcheferne i de andre kommuner for at få kriterierne blødt op, fortæller Karina Lorentzen (SF), der er formand for kommunens social- og sundhedsudvalg.

På listen med kriterier står blandt andet, at man ud over at have en svær psykiatrisk lidelse, skal have været indlagt tidligere, skal være til fare for andre, og opholdet skal forhindre, at borgeren vil fortsætte med misbrug, kriminalitet og vold.