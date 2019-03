Kolding-band snød Vejles håb til Trekantens MGP

Kolding/Vejle: Forleden var der musikfest for alle pengene på Rødkilde Gymnasium, der var vært for sangskriverkonkurrencen Trekantens MGP med deltagere fra seks gymnasier i området.

Konkurrencen, der er blevet holdt siden 2012, har tidligere kåret vindere, som er lykkedes med at tage skridtet videre fra gymnasie-scenen og ud til egentlige spillejob på landets musikscener.

I år blev konkurrencen vundet af bandet Heavy Bones on Flying Animals fra Munkensdam Gymnasium, der med nummeret "Solens Stråle" tog Den Gyldne Mikrofon med hjem til Kolding sammen med hovedpræmien på 5000 kroner til en studieindspilning.

- Det var et meget fængende funk-nummer, vinderne havde lavet. Der var både rap, sax og guitarsolo og et supergodt sceneshow. De fik ros af dommerne for at være velarrangerede på scenen og have skrevet og komponeret et godt stykke musik, siger Christian Ottesen, der er musiklærer på Rødkilde Gymnasium.