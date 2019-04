I den første kamp i oprykningsspillet, tog Kolding IF hjemme imod Vanløse. Kampen endte med en 3-0 sejr til hjemmeholdet fra Kolding, der nu har 4 point ned til Brabrand på gruppens tredjeplads.

Kampen begyndte med en første halvleg, hvor gæsterne fra Vanløse var tættest på at bringe sig foran. Det var efter 24 minutters spil, hvor Kolding målmand Jens Rinke måtte diske op med en klasseredning, men bolden ryger direkte ud til endnu en Vanløse spiller, der forsøger sig på mål, men afslutningen bliver blokeret af en glidende Kolding spiller.

I halvlegen valgte Kolding cheftræner Anders Jensen at skifte Kristian Kirkegaard ind, og det skulle vise sig, at være en god beslutning. Allerede 4 minutter efter pausen var Kirkegaard nemlig på spil. Her tog midtbanespilleren et godt sololøb op gennem midten, og fik sendt en flad afslutning ind bag Vanløse målmanden.

Efter 66 minutter var Kolding IF igen på spil. Et godt løb fra Kirkegaard, der spiller den ud på fløjen til Morten Hansen, som sendte den ind foran mål til en ventende Sebastian Sommer, der satte en sikker inderside til bolden og en sikker scoring. Kolding fik hurtigt chancen igen, men afslutningen fra feltet røg langt over mål.

Kolding IF var dog ikke færdige endnu. 79 minutter spillet, og Denis Fazlagic er hurtigst til bolden, efter en header af Rune Nautrup, og her sender Fazlagic den sikkert i nettet.

Kolding cheftræner Anders Jensen sagde efter kampen

-Forfærdelig første halvleg, det virker som om, vi ikke rigtig har lyst til at have bolden, og gør meget modsatrettet hinanden, i forhold til nogle af de ting vi har aftalt.

Men fortsætter

-Vi får det rettet til i pausen, og rettet nogle ting i pausen, og så synes jeg faktisk at vi spiller en rigtig fornuftig anden halvleg.

Næste kamp for Kolding IF er på udebane mod HIK lørdag den 27. april.

Kolding IF - Vanløse IF (0-0) 0-3

Fodbold, 2 Division, Herrer

Målscorer: Kristian Kirkegaard (49.), Sebastian Sommer (66.), Denis Fazlagic (79.)