Kolding åbner en bank, der indsamler sten - som så skal hældes i Lillebælt

Kolding får en ny bank. En stenbank, hvor alle borgere kan hjælpe med at indsamle granitsten i alle størrelser. Når banken er fyldt med sten, skal de hældes i Lillebælt, hvor de skal være til gavn for fiske- og plantelivet.

Kolding: Som borger kan det være svært at gøre noget på egen hånd, der skal hjælpe på havmiljøet i Lillebælt. Men nu kommer der en oplagt mulighed for alle med åbningen af Kolding Stenbank, der fysisk får adresse på den yderste del af molen på Kolding Havn.

Alle kan være med til at putte sten i stenbanken, så mængden af sten forhåbentlig vokser til et bjerg, der let kan ses, når man eksempelvis kommer kørende ad Svineryggen og kigger ud over havnen. Når mængden er tilstrækkelig stor, så skal de mange sten dumpes et sted langs Koldings kystlinje, og det nye rev skal så gro til med alger og skabe gode skjulesteder for fiskeyngel.

- Vi vil gerne skabe en mulighed for, at alle kan involvere sig i at gøre havmiljøet bedre, fortæller Eea Haldan Vestergaard, der er formand for stenbanken og sidder i byrådet for Venstre.

Initiativet er ikke forsøgt før, så der er ingen erfaring med, hvor stor interessen vil være. Men Eaa Haldan Vestergaard fortæller, at man håber at få hjælp fra landmænd og entreprenører, der støder på masser af natursten under arbejdet i marken eller ved byggemodning. Man håber også på, at de lokale skoler kan se en idé i at involvere sig i projektet.