En enig bestyrelse og to medlemmer vedtog enstemmigt at nedlægge Kolding Turistforening ved udgangen af året. - Det er da lidt underligt, at vi nu har nedlagt foreningen. Men der er ikke så meget drama i det, når det kommer til stykket, siger formand Heidi Kjær. Arkivfoto: Søren Gylling

En enig bestyrelse og de fremmødte medlemmer stemte for at nedlægge Kolding Turistforening på den ekstraordinære generalforsamling. Som tidligere annonceret vil foreningen ligesom Kolding Handelsråd fusionere med Foreningen Business Kolding.

Kolding: I 2016 gik den sidste turist ud af turistbureauet på Akseltorv i Kolding, og med udgangen af i år bliver Kolding Turistforening, der blev stiftet i 1895, nedlagt. De lokale turistvirksomheder, der har været medlem af foreningen, får efter planen taletid gennem Foreningen Business Kolding. Og fremover skal kommunen bruge sine kræfter i et såkaldt destinationsselskab, hvor Kolding skal samarbejde på tværs af kommunegrænser. Både Kolding Turistforening og Kolding Handelsforening har tidligere annonceret, at de vil fusionere med Foreningen Business Kolding, og på en ekstraordinær generalforsamling har turistforeningen netop besluttet at nedlægge foreningen med udgangen af året. Nu skal Foreningen Business Kolding så nikke ja til at fusionere. - Det er da lidt underligt, at vi nu har nedlagt foreningen. Men der er ikke så meget drama i det, når det kommer til stykket. Selvfølgelig er det lidt vemodigt. Der er blevet diskuteret mange ting gennem årene, siger Heidi Kjær, der er formand for turistforeningen og til daglig hoteldirektør på Scandic i Kolding.

Kort om Kolding Turistforening Kolding Turistforening blev etableret i 1895. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 gik foreningen sammen med turistforeningerne i Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld. Kolding Turistforening har 130 medlemmer. To medlemmer mødte op til den ekstraordinære generalforsamling, hvor nedlæggelsen af foreningen blev vedtaget.

Naturlig beslutning Hun forventer, at langt de fleste af de 130 medlemmer vil fortsætte i Foreningen Business Kolding, hvor både turismen og handelsrådet får et særligt udvalg. Beslutningen om at nedlægge turistforeningen er kommet på dagsordenen, efter at loven om det kommunale erhvervsfremmesystem blev ændret fra årsskiftet, og i samme åndedrag blev turistområdet ændret, så den kommunale indsats skal samles i mellem 15-25 tværkommunale såkaldte destinationsselskaber inden udgangen af 2020. - Det er den naturlige vej at gå, når vi nu nedlægger foreningen. Landspolitisk har man besluttet at konsolidere turismeindsatsen, og indtil udgangen af 2020 har kommunerne mulighed for at finde sammen i nye samarbejder. Det arbejde er i gang. Efter 2020 kan kommunen ikke støtte turistforeningen. Så for at turistvirksomhederne i Kolding fortsat har en stemme, har vi besluttet at fusionere med Foreningen Business Kolding, siger Heidi Kjær.

Det bliver en styrke De nuværende turistaktiviteter som blandt andet Kolding Guiden og Visitkolding.dk fortsætter dog i det kommende år under Business Kolding, og formanden er overbevist om, at det bliver en gevinst for medlemmerne af foreningen, at de bliver en del af Foreningen Business Kolding. - Vi har jo de samme udfordringer, som de har i transport- og it-branchen. Vi snakker digitalisering og GDPR og alt muligt andet, som også gælder for andre virksomheder, siger Heidi Kjær, der ikke kan nævne et punkt, hvor turistforeningen bliver savnet. - Det er jo heller ikke sådan, at turistbureauet lukker. Det er sket for flere år siden. Og så kommer der noget andet, når destinationssamarbejdet kommer op at køre. Jeg tror fuldt og fast på, at destinationssamarbejdet bliver en styrke, fordi vi bliver i stand til at tiltrække større arrangementer, siger Heidi Kjær.