Kolding: To ud af tre er meget tilfredse med livet

En ny rapport viser, at næsten 65 procent af adspurgte borgere i Kolding er meget tilfredse med deres liv. Tallet er højere end gennemsnittet for hele Region Syddanmark.

- Der er samlet set en rigtig høj tilfredshed. Det er glædeligt. Det afspejler, at borgerne også generelt oplever, at der er det, der skal til for, at de synes, de har et godt liv. Samtidig tror jeg, at det er et udtryk for, at vi på det brede parameter faktisk performer godt på mange områder. Det er lige fra borgervelfærd, kultur, fritidstilbud til jobsikkerhed. Det er jo rigtig mange ting, som spiller ind på, om folk føler, at de har et godt liv, siger Jørn Pedersen.

Stadig plads til forbedring

Men til trods for at rapporten overordnet set viser, at koldingenserne føler sig tilfredse, så er der også steder, hvor ting kan forbedres. For eksempel viser rapporten, at flere arbejdsløse og pensionister vurderer, at de har et dårligt eller meget dårligt helbred. Derfor understreger borgmester Jørn Pedersen også, at der er plads til forberedringer.

- Samtidig er der også steder, hvor vi kan og skal gøre en indsats. Jeg kan fx læse, at arbejdsløse og pensionister vurderer deres helbred dårligere, og at arbejdsløse i kommunen ofte føler sig ensomme. Det er bekymrende, og noget jeg selvfølgelig tager meget alvorligt, siger Jørn Pedersen.

Han tror på, at en bedre kommunikation med byens borgere kan få den sidste tredjedel til også at være mere tilfredse med livet.

- Jeg tror, at der er nogle, som ikke er klar over alt det, vi gør. Derfor er det vigtigt, at vi finder modellen til endnu bedre kommunikation med vores borgere, om det vi gør og det, vi har tænkt os at gøre. Også i forhold til, hvad de synes, at vi skal gøre anderledes, siger Jørn Pedersen.

På en skala fra 0 til 10, hvor tilfreds er du med dit liv?

- Jeg ligger på en 10'er. Jeg har ikke noget at klage over. Jeg har en fantastisk hverdag, arbejdsliv og fritidsliv, så jeg kan kun være glad og tilfreds, siger Jørn Pedersen.