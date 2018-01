Kolding Sygehus dumper i håndhygiejne

Målsætningen var 95 procent. Resultatet blev 83. Rigsrevisionen har kontrolleret håndhygiejnen på Kolding Sygehus, og undersøgelsen viser, at sygehuset er et stykke fra sit mål.

Kolding: Sygehus Lillebælt har et mål. 95 procent af alle håndhygiejne-tjek skal være i orden. Den seneste opgørelse over tjekkene, som Rigsrevisionen står bag, viser dog, at Sygehus Lillebælt har skudt et stykke forbi målet. Ifølge Rigsrevisionens undersøgelse, hvor en række medarbejdere på Kolding Sygehus er blevet kontrolleret, dumper sygehuset nemlig.

- Vi er ikke tilfredse, hvis vi ikke når vores mål. Vi dumper ifølge Rigsrevisionens rapport, og det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og det skal vi have kigget på. Man kan undre sig over, at vi ikke ligger højere, når personalet ved, det bliver undersøgt ved vores kontroller, siger Jens Kjølseth Møller, der er ledende overlæge på afdelingen for klinisk mikrobiologi på Sygehus Lillebælt.

Han understreger, at målsætningen om en godkendelsesprocent på 95 er et tal, sygehuset selv har sat. Det er desuden op til hver enkelt sygehus at sætte sig et mål. Derfor kan et sygehus godt bestå en kontrol, selvom kun 80 procent af de kontrollerede hænder godkendes.

- Jeg synes ikke, det er en fair måde at gøre det på, men det skal ikke trække fra, at vi ikke har nået det, vi ønskede. Der er potentiale for forbedring, som det hedder, siger Jens Kjølseth Møller.