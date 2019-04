Kolding: Har man lyst til at sætte tænderne i frisklavet streetfood, så kan man allerede nu sætte kryds i kalenderen fredag 2. til søndag 4. august, hvor Kolding Streetfood Festival løber af stablen på lystbådehavnen Marina Syd.

Sidste år lagde omkring 10.000 sultne og tørstige gæster vejen forbi Buen 11, hvor arrangør Nicklas Nielsen fra The Mokka Café havde omdannet pladsen ved den gamle maskinforretning til et regulært festområde. Her havde man håbet på 3.000 gæster over weekenden, så arrangementet blev nærmest løbet over ende.

Det kommer næppe til at ske i år.

- Sidste år skulle vi lige se, om Kolding havde mod på sådan et pop-up streetfood-event, og det blev jo en stor succes, fordi tiden er til streetfood og folk gerne vil sidde ude og spise. Så derfor skulle vi finde en ny lokation, forklarer Nicklas Nielsen.

Der skal nemlig bygges nyt kontorhus på Buen 11, og derfor er pladsen her ikke længere en mulighed.

- Vi har set på mange områder inde i byen, men der skal også være plads til musikken. Sidste år spillede vi lidt for højt, så derfor har vi valgt at flytte arrangementet ud på Marina Syd, så vi stadig kan skrue op.