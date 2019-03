Kolding Storcenter holdt status quo

Kolding: Hvis ikke det havde været for en lang og varm sommer, som trak folk ud i det gode vejr og dermed gav Kolding Storcenter et par hårde måneder med få besøgende, så ville årets samlede besøgstal for centret ikke have været tilfredsstillende.

Men eftersom sommeren forringede centrets tiltrækningskraft, så noterer centerchef Gitte Lindbo sig, at årets besøgstal på 5,4 mio. gæster faktisk ligger lidt over forventningen.

- I 2018 havde vi næsten lige så mange kunder igennem centret som i 2017. Vi var udfordret i løbet af sommeren, fordi det var så varmt. Normalvis ville vi ikke sige ok til et besøgstal på niveau med året før, men med den udfordrende sommer, så er det faktisk over forventning. For det betyder, at vi havde et rigtig godt forår og efterår, fortæller Gitte Lindbo.

I 2018 lå Kolding Storcenters besøgstal på 99,4 pct. af besøgstallet i 2017.

- Det viser, at det her center er solidt. Vi har ikke haft nogen store nyheder eller andet, som kunne forventes at trække ekstraordinært mange kunder til, så totalt set er vi tilfredse, siger Gitte Lindbo.