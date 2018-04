Kolding Storcenter har lagt billet ind på at udvide med 12.000 kvadratmeter

Kolding Storcenter har ingen konkrete planer om at udvide, men i forbindelse med at kommunen er gået i gang med at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, har storcentret ytret ønske om, at centret gerne vil have mulighed for at udvide.

- Vi er i den spæde start. Vi har bare stukket en finger i jorden, men vi vil gerne gøre noget ved Kolding. Det starter altid med, at vi stikker en finger i jorden ude i kommunerne for at se, om det kan lade sig gøre rent planmæssigt, siger Eva Handest.

Kolding Storcenter er ejet af Danske Shoppingcentre, hvor Danica Ejendomme og ATP ejer hver sin halvdel. Selskabet ejer i alt 16 butikscentre fordelt over hele landet, og det er her, man skal tage beslutningen om, hvorvidt man vil udvide, hvis det bliver aktuelt, fortæller Eva Handest, der er ejendomschef i Danica Ejendomme med ansvar for storcentrene.

Kolding: De lidt over fem millioner kunder, der hvert år besøger Kolding Storcenter, kan i dag shoppe på 60.000 kvadratmeter. Fremover får kunderne måske 12.000 ekstra kvadratmeter, efter storcentret har ytret ønske om, at de gerne vil have mulighed for at udvide.

Den nye planlov, der trådte i kraft i midten af 2017, giver kommunerne mulighed for i højere grad at planlægge udviklingen af butiksområder uden statens indblanding. Kommunen skal i stedet udarbejde en kommuneplan, der skal godkendes af staten. I forbindelse med det arbejde har Kolding Storcenter ønsket, at centret får mulighed for at udvide med 12.000 kvadratmeter.

Kun en føler

Den nye planlov, der trådte i kraft i midten af 2017, betyder, at de enkelte kommuner i højere grad kan planlægge udviklingen i forhold til butikker, og det er i forbindelse med, at kommunen vil udarbejde et tillæg til kommuneplanen, at Kolding Storcenter har ønsket mulighed for at udvide med 12.000 kvadratmeter.

Tillægget kan også bane vejen for flere megabutikker i området omkring Kolding Storcenter.

- Det er vigtigt at understrege, at vi er i den helt spæde begyndelse. Vi har slet ikke konkrete planer. Det er kun en føler. Vi har jo mange følere ude omkring i landet, og det er først, når vi har lavet en egentlig business-case, at det er noget, som man vil tage stilling til højere oppe i vores system. Men der er vi slet ikke endnu, siger Eva Handest.