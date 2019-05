Kolding Provsti overvejer gratis begravelser for folkekirkens medlemmer

Provsti og begravelser

Et provsti er en enhed i folkekirken med flere sogne under sig.De står blandt andet for at fastlægge taksterne på kirkegårdene, som kan variere meget. Man betaler for gravstedet og for graverens arbejde, men flere steder i landet har man nu valgt at sløjfe den udgift for medlemmer af folkekirken.



Efterfølgende pasning af gravstedet kan man også betale sig fra. De steder, hvor man har valgt at gøre begravelsen og gravstedet gratis, koster det fortsat noget at få passet gravstedet, uanset om man er medlem af folkekirken eller ej.



Dertil kommer alle de andre udgifter, som kirkegårdene ikke står for - for eksempel til bedemand, kiste og eventuel kremering.