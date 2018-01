Kolding Kommunes topchef afviser totalt rygeforbud: Vi har en sund og fornuftig rygepolitik

Kolding: Det er ikke nødvendigt at ændre Kolding Kommunes rygepolitik, hvis man spørger kommunaldirektør Thomas Boe. I udgangspunktet vil han derfor ikke følge opfordringen fra Kommunernes Landsforening (KL), der anbefaler alle landets 98 kommuner at forbyde rygning i arbejdstiden helt.

- Jeg vil sige, at vi har en sund og fornuftig rygepolitik i Kolding Kommune. Hvis der ikke kommer et eller andet nyt, så ser jeg ikke umiddelbart noget behov for at tage rygepolitikken op og begynde at kigge nærmere på den, siger Thomas Boe.

Hvis en kommunal medarbejder i Kolding skal stille sin rygetrang, skal medarbejderen nærmest gå i flyverskjul. En del af de kommunalt ansatte må i princippet gerne ryge i arbejdstiden, men det skal foregår udenfor, og gerningen skal ske ude af syne for borgerne. Medarbejderen må eksempelvis ikke stille sig op foran rådhuset og tænde sin cigaret.

Kommunens nuværende rygepolitik forbyder desuden rygning på alle institutioner, hvor børn og unge under 18 befinder sig. Her gælder forbuddet på både institutionens grund og på udendørsområder, parker og lignende, der hører til institutionen, men som samtidig kan opfattes som det offentlige rum. Det kan for eksempel være sportspladser.