Kolding Kommunes CO2-udledning falder støt og roligt

Kolding: Selvom der er langt endnu, før Kolding Kommune når op på en CO2-reduktion på de 70 procent, som den nytiltrådte regering har erklæret som mål på landsplan i 2030 i forhold til 1990, så er kommunen rigtig godt på vej med at mindske sin udledning af de miljøbelastende klimagasser.

Det viser det årlige CO2-regnskab, som Kolding Kommune har lavet siden 2008 som følge af en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Aftalen indebærer en forpligtelse til at lave CO2-regnskaber frem til i hvert fald 2021 og til at nedbringe CO2-udledningen med mindst to procent om året. Den slags aftaler har DN indgået med to ud af tre kommuner i Danmark - de såkaldte klimakommuner.

Og i Kolding er CO2-udledningen støt og roligt nedbragt de seneste år. Omregnet i tons er mængderne faldet fra cirka 15.000 til 9000 i løbet af de sidste 10 år. Det svarer til et fald på 40 procent, viser det seneste CO2-regnskab.