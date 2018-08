Kolding Kommune vil ikke kommentere samarbejdsproblemer

Kolding: Samarbejdet mellem Kolding Kommune og det private plejefirma Kære Pleje har været dårligt. Så sent som i mandags mødtes parterne ifølge Inge Lehmann, der er administrations- og retssikkerhedschef i kommunen, for at tale om samarbejdet.

- Det var et godt, positivt og konstruktivt møde. Og her blev vi enige om at kigge fremad. Ingen af parterne havde på mødet brug for at gennemgå eller knytte bemærkninger til kommunens redegørelse eller Kære Plejes svar, fortæller hun.

Hvilke udfordringer har der været i forhold til udbetalingerne til Kære Pleje?

- Det vil jeg ikke kommentere. Vi ser fremad, og så er de udfordringer, der har været, simpelthen lagt på hylden. Vi har aftalt, at vi kigger på samarbejdet med friske øjne. Øjvind Hulgaard, der er bestyrelsesformand i Kære Pleje, afsluttede mødet med at give udtryk for, at Kære Pleje vil Kolding. Kolding Kommune vil også gerne Kære Pleje. Nu vil vi se på, hvilke indsatser vi skal kigge på sammen for at fremme og understøtte hinanden i det fremadrettede samarbejde. Begge parter vil strække sig langt, svarer Inge Lehmann.