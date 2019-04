Kolding Kommune skal kun modtage to flygtninge i 2019 - og de er landet

Kolding Kommune har modtaget de to flygtninge, som Udlændingestyrelsen har tildelt Kolding - Vi arbejder videre med de indsatser, som vi kan se virker, og her handler det om, at flygtningene hurtigst muligt får en tilknytning til en virksomhed og lærer det danske sprog, siger Bethina Danielsen, der integrationschef i Kolding Kommune. Arkivfoto

Faldet i antallet af flygtninge betyder, at integrationsindsatsen er rettet mod flygtninge, der ankom på et tidspunkt, hvor det var sværere at få en fod inden for på arbejdsmarkedet.

Kolding: Antallet af flygtninge til Danmark er raslet ned de seneste år, og det viser sig også i tallene for Kolding Kommune, der i år skal modtage to flygtninge. De to kvoteflygtninge er allerede ankommet, men det samlede antal flygtninge til Kolding i 2019 kan stige en smule, hvis de to flygtninge har krav på at få ført deres familie hertil. Tilbage i 2015, hvor flygtningekrisen ramte hele Europa, og flygtninge bevægede sig ind over grænsen ved Padborg og Rødby, besluttede staten, at Kolding Kommune skulle modtage 186 flygtninge. Tallet dækker over både flygtninge og familiesammenførte. De følgende år modtog Kolding 165, 76 og 34 flygtninge. Det er Udlændingestyrelsen, der fordeler flygtningene, der har fået asyl i Danmark, og for hele landet er vurderingen, at der kommer 1000 nye flygtninge i 2019. Til sammenligning skulle landets kommuner finde boliger og arbejde til cirka 10.600 flygtninge i 2015.

Højkonjunktur skal udnyttes Den voldsomme nedgang betyder, at kommunens indsats har skiftet karakter, forklarer integrationschef Bethina Danielsen - I takt med at vi får færre flygtninge, og det gælder jo alle kommuner, så har vi øget fokus på den gruppe flygtninge, der har været her i flere år, og som ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet, siger Bethina Danielsen. De færre flygtninge har altså ikke reduceret integrationsindsatsen, lyder det fra integrationschefen. - Vi skal udnytte, at vi er inde i en højkonjunktur, og at flygtningene har mulighed for at få en plads på arbejdsmarkedet. Og her handler det om, at vi skal tro på, at borgerne har en plads på arbejdsmarkedet. Der er mange, der har mistet deres tro på, at de har nogle kompetencer, der kan bruges. Her er det vores opgave at hente ressourcerne frem, siger Bethina Danielsen.

Brug for arbejdskraft Det er regeringens ambition, at hver anden nyankommen flygtning skal være i beskæftigelse efter tre år i Danmark. Den kommunale indsats bliver fulgt af staten, der løbende offentliggør tal på Integrationsbarometret. Landsgennemsnittet ligger på 43 procent, og Kolding ligger lidt over med 46 procent. - Det fortæller mig, at indsatsen virker, men at vi selvfølgelig hele tiden skal følge med i, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så selv om det udefra kan virke, som at vi har fået mindre at lave, så er det ikke vores oplevelse. Der er mange virksomheder, der har brug for arbejdskraft, og der kan vi spille en vigtig rolle, siger Bethina Danielsen, og understreger det afgørende i den forbindelse er, at flygtningene kommer tæt på virksomhederne og lærer dansk.