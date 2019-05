KB's formand var i sidste uge ude at fortælle, at en anonym redder klubben fra konkurs med en støtte på 400.000 kroner. I søndags afslørede han i KB's nyhedsbrev, at giveren er Kolding Kommune - men politikerne har slet ikke taget stilling til sagen endnu.

Kolding: Selvom de politiske formaliteter langt fra er på plads endnu, så tyder alt på, at Kolding Kommune giver KB en kontant håndsrækning på 400.000 kroner, så den 100 år gamle fodboldklub undgår konkurs som følge af en kæmpestor momsregning, der har redet KB som en mare i flere år.

Allerede i forrige weekend skrev klubformand Carsten Grubach i et nyhedsbrev til klubbens over 800 medlemmer, at KB har fået løfte om de 400.000 kroner af en aktør, "som endnu ikke vil have sit navn frem". I søndags, den 12. maj, gentog formanden det glade budskab i endnu et nyhedsbrev, hvor det hedder, at "nu kan vi omsider melde offentligt ud, at Kolding Boldklub med støtte fra Kolding Kommune bliver gældfri i 2020".

I begge nyhedsbreve har KB-formanden dog ladet "champagnepropperne springe for tidligt", siger formand for byrådets fritids- og idrætsudvalg, viceborgmester Søren Rasmussen (DF). Udvalget skal nemlig først behandle Søren Rasmussens forslag om at give KB 400.000 kroners-støtten på sit møde i dag, tirsdag, og derefter skal sagen videre til endelig afgørelse i økonomiudvalget

Har du på forhånd lovet KB-formanden, at klubben får de 400.000 kroner?

- Nej, det har jeg ikke. Men jeg har lovet at fremføre forslaget, og min indstilling er, at de skal have pengene, siger Søren Rasmussen, som kalder formuleringerne i KB's nyhedsbreve for "lidt firkantede".