Kolding Kommune på jagt efter en modtager: Hvem vil gerne have en lysskulptur?

Hvad gør man med et kunstværk, som ingen ønsker at modtage? Kolding Kommune har flere gange forsøgt at forære et kunstinstallation væk, og nu gør man nok et forsøg i en bredere kreds.

- Så nu prøver vi at gå lidt bredere ud for at høre, om andre kunne være interesserede i værket. Det kunne eksempelvis være Innovationsfabrikken, som både har god plads og smag for kunst. Det vil være lidt ærgerligt helt at måtte opgive værket, fordi det er skabt specielt til Kolding, og det er lavet af en anerkendt kunstner, siger Jesper Elkjær (R), der er formand for kulturudvalget.

Gennem årene er blandt andet kommunens skoler og kulturinstitutioner blevet tilbudt at overtage lysskulpturen, men hidtil er det altså blevet et nej hver gang. Afslagene bunder i, at værket er pladskrævende, og så skal der bruges penge på både restaurering og installation af det.

Det spørgsmål har Kolding Kommune hidtil fået nej til adskillige gange gennem de senere år, og derfor har det netop været op til kulturudvalget at beslutte, hvad man så skal stille op med det værk, som siden 2008 har været pakket ned i et depot på Dalbygaard. Beslutningen blev at forsøge igen at finde et hjem til værket.

Skulpturen består af 48 firkantede stålrør af ca. 60x60 cm. og med varierende dybde fra 50-175 cm. med skråt afskårne kanter og samlet, så der er de størst mulige refleksionsflader i forhold til indkigget. Alle rør er malet indvendigt og poleret udvendigt, så der opstår spejlinger. Lysinstallationen er lavet specifikt til loftet i det tidligere bibliotek. Værket er støttet af Statens Kunstfond, som har oplyst, at Kolding Kommune har bemyndigelse til at afgøre, hvad der skal ske med værket. William Soya (1927-1994), dansk billedkunstner, autodidakt.

Værket er støttet af Statens Kunstfond, som har oplyst, at Kolding Kommune har bemyndigelse til at afgøre, hvad der skal ske med værket. Foto: Statens Kunstfond

Det har ingen glæde af

Hvis det ikke lykkedes at finde et nyt hjem i Kolding til værket, så har det været fremme at forære det til Lyngby-Taarbæk Kommune, som William Soya havde forbindelse til, da han midt i 1950'erne byggede eget hus i kunstnerbyen Hjortekær i Lyngby.

Hvis ikke Lyngbo-Taarnbæk ønsker værket, skal det muligvis bortskaffes.

- Vi har udelukkende et ønske om, at værket kommer "ud og arbejder". Ingen har jo glæde af, at det står og kukkelurer på et lager i Dalby. Derfor går vi nu et skridt videre end hidtil, hvor vi har forhørt os i kommunalt regi, om man var interesseret i at modtage lysskulpturen, fortæller Rikke Winther Revsholm, der er leder af kulturforvaltningen.

Hun oplyser, at efterlysninger af denne slags er en smule sjældne. Det er ikke ofte, at forvaltningen støder på værker og kunstneriske installationer, som gennem mange år har fået lov at stå ubenyttede hen, uden at nogen ønsker at modtage dem.