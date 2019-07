For at bekæmpe graffiti i bybilledet er Kolding Kommune gået sammen med Trefor om at sætte graffitiplader op på en af forsyningsselskabets transformerstationer. Indtil videre er det kun en prøveperiode. Håbet er, at andre graffitimalere lader det nye stå af respekt.

Graffiti: Graffiti fylder for meget i Koldings bybillede. Derfor er Kolding Kommune gået sammen med forsyningsselskabet Trefor om at bekæmpe graffiti med mere graffiti. I en prøveperiode over sommeren er en af Trefors transformerstationer, som står bag Netto i Jernbanegade, blevet udsmykket med graffiti. Håbet er, at hvis en graffitikunstner har lavet det, vil andre respektere det og holde sig fra at male graffiti på transformerstationen. - Graffitimalere har en indbyrdes respekt for hinanden. De maler sjældent hinandens arbejde over, siger Lars Termansen Barsballe, der er skov- og landskabsingeniør i Kolding Kommune. Han fortæller, at kommunen længe har været i dialog med Trefor om at få fjernet den graffiti, der skæmmer selskabets transformerstationer og kabelskabe. Men da Trefor mener, det er for dyrt at blive ved med at fjerne det, lavede de en aftale om at prøve at sætte plader med graffiti op.

Transformerstationen er skæmmet af ulovlig graffiti, så håbet er, at andre graffitimalere vil respektere den nye graffiti. Foto: Jonas Okholm Nielsen

Graffiti er en stor udfordring Elforsyningschef hos Trefor Per Sørensen fortæller, at Trefor er gået med til at lade deres transformerstation være lærred til graffitikunstnere fra Råværket, fordi selskabet oplever, at mange af deres anlæg bliver skæmmet af graffiti. - Der er løbende borgere, der henvender sig, fordi de synes, vi skal fjerne den graffiti, der er på vores anlæg. Men det er en voldsomt stor omkostning for os at fjerne graffiti hele tiden. Derfor samarbejder vi med Kolding Kommune, siger han. - Graffiti er en stor udfordring for os, fordi mange af vores anlæg bliver overmalet. Det sker ofte, og det er ikke altid kønt. Kommunen har igennem en række år haft forskellige initiativer for at stoppe det, og et af de initiativer er så at udøve graffiti under kontrollerede forhold, fordi det bliver respekteret af andre, siger han.

Ser efter sommerferien Per Sørensen håber, at tiltaget kan sætte mere fokus på graffitiproblemet. - Det er ikke, fordi vi vil inspirere til graffiti. Det er vi egentlig helst fri for. Men vi håber, det gør, at der bliver sat yderligere fokus på problemet, siger han. Derfor er Trefor i første omgang gået med til at bruge den ene transformerstation. Efter sommerferien, fortæller Lars Termansen Barsballe, vil kommunen sætte sig sammen med Trefor og vurdere, om projektet skal fortsætte og udvides. - Vi lader pladerne med graffiti sidde sommeren over. Vi skal både se, om monteringsmetoden kan bruges. Pladerne skal jo kunne tages af, så teknikerne kan komme til. Men det er også for at se, om det kan være i fred, siger han.