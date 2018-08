Kolding Kommune nægtede eks-misbruger førtidspension: - Måske kan personen arbejde en time eller to

Den 57-årige eksmisbruger Birgitte Duelund fra Kolding kan ikke få førtidspension trods klare anbefalinger om det fra blandt andet en praktiserende læge. I stedet blev hun sendt i ressourceforløb et kvarter om ugen. Arbejdsmarkedschef i Kolding Kommune forklarer, at man ifølge loven skal forsøge med alle tiltag at få personer i arbejde, før man indstiller til førtidspension.

Kolding: Søren Bork Hansen, arbejdsmarkedschef i Kolding Kommune, hvorfor kan Birgitte Duelund ikke få tilkendt førtidspension, når hendes læge vurderer, at hun ikke kan arbejde?

- Jeg hverken kan eller vil kommentere på en konkret sag. Jeg vil ikke drøfte personsager i pressen.

Hvordan kan ressourceforløb med en varighed på under en time om ugen give mening?

- Når et menneske er i et ressourceforløb, så er det jo oftest sådan, at der også er andre udfordringer end bare ledighed. I sådan et forløb siger loven, at vi med forskellige tiltag skal prøve at se, om der måske kan være en vej til arbejde. Men der skal være udsigt til, at et menneskes arbejdsevne kan udvikles. Det kan også godt være meget få timer om ugen, man er i gang. Få timer er bedre end ingen.

Mener I, at det er realistisk, at en person kan blive klar til arbejdsmarkedet ved at være i et ressourceforløb mindre end en time om ugen?

- Det er jo det, vi skal finde ud af ved det. Men vi har konkrete eksempler på borgere i fleksjob, der arbejder en time om ugen. Altså, det er klart, at vi skal tro på, at der er en arbejdsevne. Men det er staten, der ønsker at begrænse antallet af personer, der får førtidspension. Derfor skal alle muligheder for at forsørge sig selv være udtømte for at få det. Så vi skal slet ikke kunne tro på, at man for eksempel kan komme i fleksjob, for at man kan få førtidspension. Altså, at arbejdsevnen er varigt nedsat.

Men når en person søger førtidspension, og den persons læge og en psykolog siger, at arbejdsevnen er varigt nedsat - hvordan kan Kolding Kommune så sige, at det er den ikke?

- Vi har pligt til at lave en helhedsvurdering. Vi skal sammenholde alle udtalelser. Og som nævnt skal alle muligheder for at forsørge sig selv være udtømt - altså, vi skal have afklaret, at vedkommende ikke har mulighed for at arbejde - og det er helt ned til en time om ugen. Det siger loven.

Hvorfor giver Kolding Kommune ikke førtidspension, hvis både læge og psykolog siger, at funktionsevnen hos en person er varigt nedsat?

- Vi har som myndighed pligt til at tage stilling til de papirer, der ligger. Og så lave en helhedsvurdering. Hvis der er en varigt nedsat arbejdsevne og ingen mulighed for selvforsørgelse, så indstiller vi til førtidspension.

Men er der så sket en fejl, hvis Kolding Kommune ikke indstiller en person til førtidspension, som har udtalelser fra både læge og psykolog, som siger, at arbejdsevnen er varigt nedsat?

- Igen, så skal man huske på, at alle muligheder for selvforsørgelse skal være udtømt. Derfor kan man godt have en varigt nedsat arbejdsevne, men måske kan personen arbejde en eller to timer i et fleksjob.

Men når både en læge, en psykolog og en sagsbehandler siger, at det ikke er realistisk, at en person kan arbejde, hvorfor kan Kolding Kommune så mene det modsatte?

- Jeg kan ikke komme det nærmere. Hvis vi kan se, at der ikke er mulighed for at forsørge sig selv, og det er varigt, så indstiller vi til førtidspension.

Sker det ofte, at Kolding Kommune går imod en praktiserende læges anbefalinger?

- Det kan jeg ikke bare lige svare på. Det er ikke noget, vi fører statistik med. Men det er jo ikke læger, der skal give førtidspension. Det bør de ikke forholde sig til. Lægen skal beskrive sygdomme, helbredsrelaterede forhold og oplyse om for eksempel behandlingsmuligheder. I relevant omfang kan lægen desuden beskrive borgerens mulighed for at klare forskellige arbejdsfunktioner og eventuelle skånebehov. Men lægeerklæringen bør ikke indeholde synspunkter eller konklusioner om borgerens ret til sociale ydelser. Det er fastlagt gennem lovgivning og vejledninger.