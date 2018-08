Kolding-borgmester Jørn Pedersen (V) har forklaret, at Obama-besøget på et døgn skabte omtale til en værdi af to millioner kroner. Men modellen bag udregningen er så usikker, at virksomheden bag udregningen selv sætter stort spørgsmålstegn ved, om man overhovedet kan bruge tallet til noget.

Ifølge Jørn Pedersen ville det have kostet to millioner kroner at indrykke annoncer svarende til den medieomtale, som annonceringen af Obama-besøget skabte det første døgn. Værdien af medieomtalen beregnes således ved at sammenligne værdien af en nyhedsartikel i et medie med, hvad det ville have kostet at købe den samme spalteplads til en annonce. Der anvendes dermed forskellige skabelonmetoder, alt efter om omtalen er i radio, tv, online eller på print.

Det skete, da han argumenterede for, at de 750.000 kroner, som Kolding Kommune vil bidrage med til arrangementet, således allerede er tjent hjem.

- Lanceringen af det var lig med to millioner kroner. Det har vi via medieovervågning, som vi abonnerer på, hvor det omregnes. Det er ikke os, der har siddet med lommeregneren, sagde borgmesteren om medieomtalen af Obama-besøget, der finder sted den 28. september.

Sag: Kolding Kommunes borgmester, Jørn Pedersen (V), var meget præcis, da han for nyligt til JydskeVestkysten satte tal på, hvor stor værdi Obama-besøget har haft for kommunen alene det første døgn efter offentliggørelsen af arrangementet.

Virksomheden vil ikke udtale sig om konkrete kundeforhold, men oplyser, at modellen bag beregningerne er så sikker, som den kan blive. Retriever henviser til en artikel på hjemmesiden Kommunikationsforum fra januar. Her giver Retrievers administrerende direktør, Alan Malligsen, udtryk for, at der er meget store usikkerheder forbundet med at overføre medieomtale til kroner og ører.

Men effekten af omtalen er yderst tvivlsom. Faktisk er metoden bag beregningerne så usikker, at den virksomhed, som leverer medieovervågningen til Kolding, for nylig anbefalede, at metoden udfases.

Bør udfases

- Fordelen ved annonceværdi som måleenhed er, at det er let at forstå et tal, der er angivet i kroner, og det får nogle til at koble tallet til budgetter. Problemet er bare, at tallet, man sidder med, ikke har grobund i virkeligheden. Og slet ikke siger noget om effekten eller værdien af en PR-indsats. Dette dokumenteres i utallige forskningsartikler samt af størstedelen af de kommercielle spillere i analyseindustrien, skriver direktøren i artiklen.

I artiklen giver han ligeledes udtryk for, at hverken Retriever selv eller den øvrige branche for medieanalyse bakker op om metoden.

- Der er konsensus i branchen for medieanalyse om, at denne måleenhed skal udfases (...) Men vi ser desværre, at der stadig er nogle, der hænger fast i de gamle annonceværdier, skriver Alan Malligsen i artiklen.

Flere brandingeksperter har, siden besøget blev officielt, slået fast, at arrangementet har enorm stor værdi for Kolding Kommune. Her erkender man, at der er usikkerheder forbundet med tallene.

Kommunen mener dog, at modellen giver et godt fingerpeg om effekten af medieomtale.