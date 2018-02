Kolding IF's ungdomshold bliver stærkere: Ansætter fuldtidstrænere

Ansættelsen kommer ifølge den nuværende ungdomstræner til at betyde, at klubben vil kunne udvikle endnu bedre unge spillere i fremtiden.

- Det kommer til at have en kæmpeeffekt for dem. Der kommer en klar rød tråd igennem de forskellige årgange, og et andet element er også, at de får nogle trænere, der vil være langt mere til rådighed end tidligere. For eksempel vil de samme trænere stå for morgentræning og holdtræning. Det giver en tættere relation, siger Frederik Lund.

Hvad kommer ansættelsen af de nye trænere til at betyde for de unge spillere i Kolding IF?

- Det er noget, der har været på tegnebrættet i et års tid. Vi har først og fremmest gerne villet udvide organisationen og være i stand til at udvikle endnu bedre spillere i Kolding. Tendensen rundt i landet er, at der kommer flere og flere fuldtidstrænere, og vi vil gerne følge med for at blive bedre, siger Frederik Lund.

To af de tre trænere bliver ansat på en fuldtidskontrakt, mens den sidste kommer ind på deltid. Derudover bliver den nuværende T+-træner i Kolding IF, Frederik Lund, ansat på fuldtid som talentchef.

Kolding: Mens klubbens professionelle afdeling har fået et løft i form af et nyt selskab, sker der nu også interessante ting på ungdomssiden. Klubben har nemlig ansat tre ungdomstrænere, som fremover skal stå for træningen af de unge talenter i klubben.

Den 5. februar offentliggjorde Kolding IF et nyt selskab, der kommer til at stå bag klubbens professionelle afdeling. Selskabet består af otte investorer, der skyder i alt to millioner kroner i Kolding IF. Investorerne samles i Kolding IF Fodbold ApS og skal varetage al kontraktfodbold i klubben.

Håber på B-licens

De to fuldtidstrænere kommer til at gå ind på henholdsvis U13- og U15-holdene, mens den sidste kommer til at tage sig af U14-holdet. Kolding IF er i øjeblikket en såkaldt T-licensklub, hvilket vil sige, at klubben har særlige forpligtigelser og rettigheder til talentarbejdet i kommunen. Det har dog længe været et mål i klubben at få en B-licens, hvilket vil gøre ungdomsholdene i stand til at spille divisionsfodbold.

- Det her får også stor betydning i forhold til målsætningen om at få en B-licens. Vi er meget tæt på i forvejen, og det her kommer til at betyde rigtig, rigtig meget, siger Frederik Lund.