Kolding IF triumfer i Århus

En overskyet lørdag eftermiddag skulle Kolding IF på udebane forsøge og hente tre point mod Aarhus Fremad. Det var på forhånd en svær kamp for begge hold, da deres indbyrdes opgør i indeværende sæson har endt i point deling. Kampen var også jævnbyrdige, hvor hvert hold havde deres halvlege, men Kolding vandt i sidste ende med 2-0.

Der gik kun syv minutter før Kolding bragte sig foran 1-0. Et frispark på kanten af målfeltet blev sparket fladt indover midten, og der stod Mathias Høgsholt, der kunne sætte sidste fod på, så bold gik ind over stregen på en chanceløs Århus målmand.

Den tidlige scoring betød derfor at Århus måtte frem på banen og skabe chancer. Der opstod derfor gode målchancer for begge hold. Koldingenserne udnyttede deres chancer bedre end hjemmeholdet. En fejlaflevering fra Århus forsvaret satte Kolding op til scoring. En hurtig aflevering til Martin Hedeager Jensen kunne med et kort træk sende bolden afsted som en raket, der havde endestation i Århus målet. Kolding holdt fast i føring og gik til pause foran 2-0.

Århusianerne kom bedre fra start i anden halvleg med gode chancer for en reducering, men en velspillende Jens Rinke i Kolding målet afholdt Århus fra at få en tidlig scoring. Kolding kom slet ikke i gang i de indledende minutter af halvlegen. Chancerne tilfaldt Århus mens Kolding knap var oppe og true modstanderens målfelt.

Kolding kom aldrig i gang offensivt i anden halvleg, men defensivt var koldingenserne disciplineret og tillod ikke de helt åbne målchancer. De kunne derfor efter en presset anden halvleg holde slutresultatet på 2-0.

Kolding IF's næste kamp er mod topholdet Skive i en svær udebane kamp, som kan være afgørende for Koldings oprykningschancer. Kampen bliver spillet onsdag d. 22/5 klokken 19:00.

Aarhus Fremad - Kolding IF 0-2 (0-2)

Fodbold, 2. Division, Herrer

Mål for begge hold: Mathias Høgsholt (7.), Martin Hedeager Jensen (36.)