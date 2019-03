Kolding IF taber topopgør mod Skive

Fredag tog Kolding IF hjemme imod Skive IK i topopgøret i 2. divisions pulje 1. Her kunne gæsterne fra Skive IK trække sig sejrrigt ud af kampen, med resultatet 3-5. Første halvleg var domineret af gæsterne, og allerede efter denne stod der 0-4 på måltavlen. Anden halvleg var Koldingenserne bedst, og fik hurtigt reduceret til både 1-4 og 2-4. Herefter faldt kampen til ro igen, og det var først til sidst, at der var fare på færde igen. Først fra Skives side med en scoring til 2-5 og derefter Koldings Denis Fazlagic til slutresultatet 3-5.

Skive startede kampen bedst, og lagde pres på Koldingenserne tidligt. Dette resulterede allerede efter 10 minutters spil i en scoring af Malthe Overgaard. Mikkel Jespersen øgede føringen efter 25 minutter, og allerede efter 33 minutter blev føringen igen øget af Mads Schäfer Bak. Tingene skulle ikke blive bedre for Koldingenserne, da Mikkel Jespersen igen øgede Skives føring efter 43 minutter.

I anden halvleg kom Kolding IF bedre med i kampen, og fik hurtigt reduceret. 49 minutter spillet, og Rune Nautrup gør det til 1-4. Rune Nautrup scorede igen efter 56 minutter på straffespark til 2-4. Herefter faldt kampen igen til ro, og gæsterne fra Skive kom med i kampen igen. Kolding IF sad stadig på det meste af spillet, men Skive holdt fast og afviste angreb på angreb. Et hårdt Kolding pres blev sat ind, men resulterede i omstillinger til Skive, og efter en dødbold fik de også scoret igen. Sebastian Denius fik efter 81 minutter scoret til 5-2. I kampens døende sekunder fik Koldings Denis Fazlagic pyntet på resultatet med et skud uden for feltet og kampens endelige resultat 3-5.

Næste kamp for Kolding IF er lørdag den 6. april hvor de møder Jammerbugt FC på udebane.

Kolding IF - Skive IK (0-4) 3-5

Fodbold, 2. Division, Herrer

Målscorer: Kolding IF: Rune Nautrup (49. 56.), Denis Fazlagic (94.) Skive IK: Malthe Overgaard (10.), Mikkel Jespersen (25, 43.), Mads Schäfer Bak (33.) Sebastian Denius (81.)