Det er bestyrelsens beslutning, at kontrakten med Ulrik Pedersen ikke bliver forlænget. Det fortæller Kolding IF-sportschefen, der stopper i klubben, når hans kontrakt udløber den 30. juni. Pedersen er ærgerlig over forløbet omkring, at han skal stoppe. Bestyrelsesformand siger, at det er det bedste for klubben.