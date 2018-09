Kolding IF slog Randers i pokalturneringen: Nu håber sportschef på Brøndby

Kolding IF leverede tirsdag aften en pokalsensation mod superligamandskabet Randers, og det har givet blod på tanden. Sportschef Ulrik Pedersen håber på, at næste runde byder på et visit fra Brøndby eller FCK.

Kolding: Egentlig var Kolding IF's sportschef Ulrik Pedersen ved at gøre sig klar til at give holdets spillere et ordentligt skulderklap som tak for en god indsats. Med fem minutter tilbage af den ordinære spilletid og en mand i undertal, var der ikke noget, der tydede på, at Kolding IF skulle slå superligamandskabet Randers ud af pokalturneringen.

Men så kom chokket. Tre minutter før tid udlignede Henrik Brodersen, og i overtiden blev sensationen fuldendt. Kolding IF's topscorer Rune Nautrup sparkede bolden i kassen, og så kunne jublen på Kolding Stadion ellers bryde ud.

- Det er selvfølgelig rigtig stort for os, men uden at jeg skal lyde alt for glad for mig selv, så kommer det ikke som en kæmpeoverraskelse. Det sker hvert eneste år, at et hold fra en lavere række slår et superligahold ud, og jeg havde en fornemmelse af, at vi kunne matche Randers på dagen, siger Ulrik Pedersen.

- Over en turnering på 30 kampe slutter vi nok ikke over Randers, men en enkeltstående kamp, hvor de kommer med et par reserver, vil vi altid have en chance, siger sportschefen.