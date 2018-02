Kolding IF skriver kontrakt med profiler og forstærker sig uden for banen

Kolding: Der er masser at glæde sig over som fan af Kolding IF. Klubben er med i forårets oprykningsspil til 1. division, den har forstærket sig med fire nye spillere, og så har flere af holdets bærende kræfter skrevet under på spritnye kontrakter. Herunder Rune Nautrup, som er holdets topscorer med 11 mål i 16 kampe i efteråret.

- Jeg er glad for at spille i Kolding IF. Det er en god klub, hvor alle føler sig velkommen. Der var ikke meget tvivl om, at jeg ville blive, siger Rune Nautrup, der har bundet sig til Kolding IF for de næste to år.

Efter en lang kamp fik Kolding IF lov til at skrive kontrakter med sine spillere tilbage i december. For Rune Nautrup har det været en afgørende faktor.

- Det betyder, at man kan begynde at holde på sine spillere og bevare stammen på holden. Klubben har, hvad der skal til for, at man kan udvikle sig som spiller, og med kontraktfodbold kan vi sikre et sammenhold i en længere årrække. Det vil jeg rigtig gerne være en del af, siger topscoreren.