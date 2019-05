Kolding IF sikrer sen sejr

Kolding IF kunne trække sig sejrrigt ud af lørdagens opgør mod B.93. Kampen endte 2-1 med Denis Fazlagic som kampvinder med målet i det 94. minut.

Det var en kamp, hvor koldingenserne i første halvleg kom frem til de bedste chancer. Både Rune Nautrup og Kristian Kirkegaard havde chancer for at bringe Kolding IF i front, men begge chancer blev afvist af københavnerne.

I anden halvleg kom B.93 bedst fra start, og kom foran efter 53 minutters spil. Det startede med en Kolding chance, og appeller for straffespark, og så fik B.93 fart i bolden, og den lå hurtigt nede i målet bag Kolding målmand Jens Rinke.

Kolding skiftede Martin Hedeager ind efter 61 minutter, og det skulle vise sig at blive en god beslutning. En B.93 forsvarsspiller mistimede et hovedstød, og Hedeager var først på bolden, som han spillede ind til Rune Nautrup. Nautrup blev tacklet i skudøjeblikket, men Hedeager var først til bolden og kunne sparke den ind til 1-1.

Herefter bølgede kampen frem og tilbage, og tilskuerne skulle vente helt til det 94. minut for at se afgørelsen på kampen. Først havde B.93 en stor chance, hvor de kom en mod en med Kolding målmand Jens Rinke, som kunne snuppe bolden fra angriberen, og sætte den hurtigt i gang til venstrekanten. Fra venstrekant blev der slået en tværaflevering, som to koldingensere hoppede over, og afleveringen fandt Fazlagic i feltet. Fazlagic tog en kort træk, og skød mod mål. Bolden gik i nettet, og stadion eksploderede i jubel. 2-1 til Kolding IF.

Efter kampen sagde Kolding Cheftræner Anders Jensen:

-Vi skal jo være foran efter første halvleg, og så kommer vi bagud, men viser igen en helt vanvittig moral.

Med dagens resultater ligger Kolding IF på andenpladsen, og har fire point ned til Brabrand på tredjepladsen.

Næste kamp for Kolding IF er lørdag den. 18 Maj, hvor de på udebane møder Aarhus Fremad.

Kolding IF - B. 93 (0-0) 2-1

Fodbold, Herrer, 2 Division

Målscorer: Magnus Hansen (56), Martin Hedeager (70), Denis Fazlagic (94)