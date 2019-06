Kolding IF siger farvel til sin sportschef

Kolding: Kolding IF skal have ny sportschef. Ulrik Pedersens kontrakt løber ud ved denne måneds udgang, og parterne har valgt at gå hver til sit efter kontraktudløb. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Ulrik indtog posten som sportschef tilbage i 2016 og kom til klubben i en situation, hvor klubben stod i en turnaround både sportsligt og økonomisk. Ulrik har udført et stort stykke arbejde og har i den grad en stor andel i den fremdrift, klubben har oplevet de senere år, og som kulminerende med oprykningen til 1. division i mandags. Vi skylder ham stor tak herfor og ønsker ham alt mulig held og lykke fremover, siger bestyrelsesformand Claus Holm-Søberg i pressemeddelelsen.

Kolding IF Fodbold forventer at kunne offentliggøre nyt om det sportslige setup til 1. division herunder ny sportschef inden for nærmeste fremtid.