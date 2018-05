Kolding IF sejrede på Autocentralen Park

Kolding IF mødte søndag eftermiddag bundholdet FC Sydvest 05 på Autocentralen Park i Kolding. Inden kampstart lå FC Sydvest på sidstepladsen, imens Kolding lå på en femteplads. Med pointene fra søndagens kamp, ville Kolding have muligheden for at rykke op på tredjepladsen, såfremt Jammerbugt og Kjellerup taber deres kommende kampe. Så pointene var vigtige.

Allerede fra starten af kampen lagde især Kolding et højt pres, deres første store chance kom allerede efter små tre minutter, hvor Kolding spillede super flot fodbold, hvilket ledte til mange chancer i kampen. Dette gik dog også den anden vej, for når Kolding ikke var helt på dupperne, så stod Sydvest klar til at nuppe bolden på Koldings fejl. Anden halvleg startede ud med en friløber til modstanderne, der heldigvis blev stoppet af en forsvarsspiller. Kort tid efter dette bliver der lagt en flot aflevering op til Rune Nautrup, som fik en friløber og afsluttede godt, men bolden passerede desværre forbi mål. 13 minutter inde i anden halvleg foretog Kolding deres første udskiftning, her kom Jonas Spornberger ind og Mathias Nielsen gik ud.

Chancer var der rigeligt af til Kolding, det virkede dog som om det var umuligt for Kolding at få bolden i målet. 20 minutter inde i anden halvleg havde Kolding endnu engang en masse muligheder lige efter hinanden, hvoraf ingen gik i mål. Pludselig vendte det, en modstander stod fri i Koldings felt, men Jens Rinke fik nuppet bolden. I 73. minut blev forbandelsen brudt, en aflevering ind i banen fra nyindstiftede Jonas Spornberger, ind til Rune Nautrup, som lossede bolden i målet, og endelig stod der 1-0. I de allersidste minutter af kampen, blev der dømt straffe til Kolding efter Jonas Spornberger blev væltet omkuld i feltet. Rune Nautrup sparkede, og lukkede kampen med 2-0 scoringen. Kolding vandt altså kampen, og de tre point.

Kolding IF - FC Sydvest 05 2-0 (0-0)

Fodbold, oprykningsspillet i 2 division, herrer

Mål: Rune Nautrup (73. og 88.)