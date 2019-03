Kolding IF indledte forårssæsonen med en sikker 5-1 sejr hjemme over Kjellerup IF, og dermed tager de 3 vigtige point med sig i kampen om oprykning.

Kolding IF indleder forårssæsonen på en førsteplads i 2. Division pulje 1, hvorimod gæsterne fra Kjellerup IF må indfinde sig med en placering som nummer 12.

Allerede fra kampens start kunne man se forskel mellem top og bund i 2. Division. Kolding IF lagde et tungt pres tidligt, dette var grundlaget for kampens første scoring, hvor Rune Nautrup gjorde det til 1-0 allerede efter 8 minutter.

Efter 18 minutters spil kom den næste store Kolding chance, her var det nyligt hjemvendte Martin Hedeager, der gjorde det til 2-0.

Der skulle gå 30 minutter før Kjellerup IF meldte sig ind i opgøret. Dette gjorde de med deres første chance, der dog blev håndteret af målmand Jens Rinke.

Kolding IF sad på det meste af spillet i første halvleg, og fik også scoret igen, til 3-0. Simon Smidt forsøgte sig med et langskud, der blev sendt over i modsatte målhjørne uden chance for Kjellerups målmand.

Efter pausen havde Kjellerup bedre held med sig, de fik reduceret ved hjælp af Koldingspiller Mathias Høgsholt, da han ved en fejl puttede bolden i eget net. Hvilket gav modstanderen troen tilbage.

Koldinggenserne fik efter 68. minutters spil tildelt et frispark, uden for feltet, og dette omsatte Sebastian Sommer til et mål.

Anders Jensen tog i det 80. minut en god beslutning, da han valgte at sætte Søren Zachariassen på banen. Zachariassen scorede kampens afgørende mål i det 93. minut, da han satte bolden i nettet.

Kampens resultat betyder at Kolding IF stadig indtager førstepladsen i 2. division. Dette giver Kolding en god optakt til onsdagens hjemmekamp i kvartfinalen i pokalenturneringen mod Superligaholdet FC Midtjylland.

Kolding IF - Kjellerup IF 5-1 (3-0)

Fodbold, 2. Division, Herrer

Målscorer for Kolding IF: Rune Nautrup (8.), Martin Jensen (19.), Simon Smidt (41.), Sebastian Sommer (68.), Søren Zachariassen (93.)